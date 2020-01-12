В Тобольске неизвестный обстрелял автомобиль с детьми

В восьмом микрорайоне Тобольска неизвестный преступник обстрелял легковой автомобиль. Инцидент произошёл утром в воскресенье, 12 января. Отмечается, что внутри машины находилось четверо детей.
Хозяева автомобиля рассказали, что машина была припаркована у дома, когда в нее попало несколько пуль, которые разбили стекло.
«Супруга доставала сына, был хлопок. Она подумала, что кинули камень. Посмотрела: нет вокруг никого. Потом еще хлопок, и стекло стало сыпаться», - рассказал супруг владелицы автомобиля. Также он ответил, что старшему из детей пять лет.