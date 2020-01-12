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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На свалке нашли тела двух новорожденных младенцев

, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The namibian

На свалке нашли тела двух новорожденных младенцев
Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел на муниципальной свалке на западе Намибии. Отмечается, что в Эронго среди мусора обнаружили тела двух новорожденных младенцев.

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Согласно источнику, тело одного из младенцев было завернуто в полиэтиленовый мешок. Его случайно обнаружила разбиравшая мусор женщина. Отмечается, что за несколько дней до этого на той же самой свалке местная жительница нашла тело мертвой девочки.

Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия. Сотрудники полиции организовали поиск матерей брошенных детей, также эксперты устанавливают, были ли младенцы убиты или уже родились мертвыми.

БА

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