В Северной Осетии вор напился на месте преступления и уснул

//Происшествия 13+

12 января 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Северной Осетии полицейские поймали вора, который устроил застолье на месте преступления, а затем там же и уснул. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«В дежурную часть ОМВД России по Правобережному району обратилась жительница Беслана, которая сообщила полицейским, что кто-то разбил окно ее домовладения. Женщина заподозрила неладное и тут же обратилась в полицию. Полицейские вошли в дом и увидели незнакомца, который попытался скрыться», - рассказали в региональном МВД.

Злоумышленником оказался ранее судимый 46-летний мужчина. Ночью он забрался в чужой дом и похитил оттуда всё ценное. После он продал награбленное проезжающему мимо таксисту, а на полученные деньги купил спиртное. Отпраздновать кражу он решил в ограбленном доме, где и уснул. Отмечается, что часть похищенного уже удалось найти.