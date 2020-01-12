Во Владивостоке водитель внедорожника устроил массовое ДТП с тремя авто, пострадал ребенок

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12 января 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: МВД РФ

Стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе остановки общественного транспорта «Магнитогорская» во Владивостоке. Известно, что виновником аварии является водитель внедорожника.

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«… в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 57, водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь с Молодежной в сторону улицы Русская, не справился с управлением, пересек разделительную полосу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомашинами», - сообщили в МВД, отметив, что мужчина 1979 года рождения отказался проходить медосвидетельствование и оказывал сопротивление правоохранительным органам при оформлении.

В ведомстве уточнили, что пострадал 9-летний ребенок. Врачи зафиксировали множественные ушибы и ссадины, он находится на амбулаторном лечении.

В отношении мужчины завели административные дела по статье «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Все материалы переданы в суд.