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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В МВД назвали возможную причину ДТП с тремя погибшими под Рязанью

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В МВД назвали возможную причину ДТП с тремя погибшими под Рязанью
Фото: pixabay.com

В пресс-службе МВД рассказали, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 Москва - Астрахань в Шацком районе Рязанской области, где столкнулись два легковых автомобиля. Известно, что в аварии погибли три человека и ещё восемь пострадали.

Восемь человек, пострадавших в ДТП в Шацком районе Рязанской области, находятся в тяжелом состоянии

Восемь человек, пострадавших в ДТП в Шацком районе Рязанской области, находятся в тяжелом состоянии

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Largus», - уточнили в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью. Накануне в регионе шёл сильный снегопад, а спасатели предупредили о гололедице и тумане.

Ранее сообщалось, что семеро пострадавших доставлены в Шацкую районную больницу и один человек в Сасовскую райбольницу в тяжелом состоянии.

БА

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