В МВД назвали возможную причину ДТП с тремя погибшими под Рязанью

В пресс-службе МВД рассказали, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 Москва - Астрахань в Шацком районе Рязанской области, где столкнулись два легковых автомобиля. Известно, что в аварии погибли три человека и ещё восемь пострадали.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Largus», - уточнили в полиции.
Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью. Накануне в регионе шёл сильный снегопад, а спасатели предупредили о гололедице и тумане.
Ранее сообщалось, что семеро пострадавших доставлены в Шацкую районную больницу и один человек в Сасовскую райбольницу в тяжелом состоянии.