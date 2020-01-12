В МВД назвали возможную причину ДТП с тремя погибшими под Рязанью

//Происшествия 13+

12 января 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В пресс-службе МВД рассказали, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 Москва - Астрахань в Шацком районе Рязанской области, где столкнулись два легковых автомобиля. Известно, что в аварии погибли три человека и ещё восемь пострадали.

Восемь человек, пострадавших в ДТП в Шацком районе Рязанской области, находятся в тяжелом состоянии

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Largus», - уточнили в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью. Накануне в регионе шёл сильный снегопад, а спасатели предупредили о гололедице и тумане.

Ранее сообщалось, что семеро пострадавших доставлены в Шацкую районную больницу и один человек в Сасовскую райбольницу в тяжелом состоянии.