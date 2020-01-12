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12 января 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

пожарная машина, pixabay.com

В воскресенье, 12 января, стало известно, что одного человека спасли из горящей квартиры в жилом доме на западе Москвы. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Возгорание было зафиксировано по адресу: улица Гришина, дом 18, корпус 1. Согласно последним данным, в квартире на пятом этаже загорелись постельные принадлежности. Пламя распространилось на площади 2 квадратных метра. Из квартиры удалось спасти человека.

В МЧС подчеркнули, что спасенный был оперативно передан бригаде "скорой помощи" для осмотра. Информации о его состоянии пока не поступало.