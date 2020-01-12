Задержана москвичка, ранившая мужа в ходе ссоры

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12 января 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

Полиция задержала жительницу Москвы, которая в ходе ссоры ранила ножом своего супруга. Соответствующую информацию в воскресенье, 12 января, предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

10 января из квартиры дома, расположенного по Новоясеневскому проспекту в больницу доставили гражданина 1991 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди.

Накануне в столице была задержана безработная супруга пострадавшего 1994 года рождения. Установлено, что в ходе конфликта она ранила мужа ножом, а затем скрылась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".