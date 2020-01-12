Директор школы-интерната в Курской области подозревается в краже 1,5 млн рублей у воспитанников

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12 января 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

Директор школы-интерната в Курской области подозревается в краже у своих воспитанников 1,5 млн рублей. Согласно последней информации, речь идет о пенсиях по инвалидности, которые начислялись ребятам.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что директор школы-интерната задержана. Предполагается, что женщина, используя доверие учеников, обналичивала средства с их сберкнижек якобы с целью покупки необходимых вещей для них. Стоимость приобретенного товара, однако, оказалась значительно меньше сумм, полученных в банке. Оставшиеся деньги злоумышленница тратила по собственному усмотрению.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".