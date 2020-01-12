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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ангар с металлом горит в Сергиевом Посаде

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ангар с металлом горит в Сергиевом Посаде
пожар, pixabay.com
В промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области загорелся ангар с металлом. Площадь возгорания, согласно последней информации источников, достигла 1 тысячи квадратных метров.
 
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СМИ: пожар вспыхнул в доме на юге Москвы

 
В пресс-службе МЧС России уточнили, что в поселке Скоропусковский происходит горение одноэтажного ангара по всей его площади. Внутри помещения находятся металлические изделия. Информации о погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступало.
 
На место пожара выехала мобильная лаборатория, которая произведет замеры содержания вредных веществ в воздухе. В ликвидации пламени участвуют 25 человек и семь единиц техники.
ЕТ

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