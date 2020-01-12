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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Пять человек пострадали в результате взрыва на заводе в Белгородской области

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пять человек пострадали в результате взрыва на заводе в Белгородской области
Фото: соцсети

В следственном управлении СК России по Белгородской области подтвердили факт происшествия на одном из агропромышленных предприятий региона – «Новоборисовском ХПП». Следователи приступили к доследственной проверке.

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По предварительным данным, 11 января в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленьком произошел так называемый хлопок пылевоздушной смеси, от которого пострадали пять человек.

Все они с ожогами различной степени тяжести и шоковом состоянии были доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы.

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