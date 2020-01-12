Пять человек пострадали в результате взрыва на заводе в Белгородской области

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12 января 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В следственном управлении СК России по Белгородской области подтвердили факт происшествия на одном из агропромышленных предприятий региона – «Новоборисовском ХПП». Следователи приступили к доследственной проверке.

В Курске произошел хлопок газа, пострадал мужчина

По предварительным данным, 11 января в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленьком произошел так называемый хлопок пылевоздушной смеси, от которого пострадали пять человек.

Все они с ожогами различной степени тяжести и шоковом состоянии были доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы.