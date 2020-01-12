Пять человек пострадали в результате взрыва на заводе в Белгородской области

В следственном управлении СК России по Белгородской области подтвердили факт происшествия на одном из агропромышленных предприятий региона – «Новоборисовском ХПП». Следователи приступили к доследственной проверке.
По предварительным данным, 11 января в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленьком произошел так называемый хлопок пылевоздушной смеси, от которого пострадали пять человек.
Все они с ожогами различной степени тяжести и шоковом состоянии были доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы.