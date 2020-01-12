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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ: пожар вспыхнул в доме на юге Москвы

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

СМИ: пожар вспыхнул в доме на юге Москвы
тушение пожара, pixabay.com

Утром в воскресенье, 12 января, в СМИ появилась информация о пожаре, который вспыхнул в жилом доме на юге Москвы. Согласно последним данным, об этом журналистам рассказали очевидцы случившегося.

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Уточняется, что пламя возникло в квартире на третьем этаже одного из домов на улице Бирюлевская. К настоящему моменту информации о площади пожара не поступало. Кроме того, сейчас журналисты не располагают данными о пострадавших в результате возгорания.

На месте инцидента работают спасатели. Сообщения о пожаре пока не являются подтвержденными.

 

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