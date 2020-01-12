//Происшествия 13+
ДТП случилось в Рязанской области, трое погибших
12 января 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
12 января 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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