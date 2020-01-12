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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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ДТП случилось в Рязанской области, трое погибших

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ДТП случилось в Рязанской области, трое погибших
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В ночь на воскресенье, 12 января, в Рязанской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.
 
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Представитель УМВД по региону уточнил, что ДТП было зафиксировано на 386-м километре трассы "Москва – Астрахань" в 2.30 по московскому времени. На дороге столкнулись отечественная машина и иномарка. Известно, что в ходе аварии пострадали восемь человек.
 
К настоящему моменту информации о том, есть ли среди погибших и пострадавших дети, в СМИ не поступало.
ЕТ

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