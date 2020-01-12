ДТП случилось в Рязанской области, трое погибших

В ночь на воскресенье, 12 января, в Рязанской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

Представитель УМВД по региону уточнил, что ДТП было зафиксировано на 386-м километре трассы "Москва – Астрахань" в 2.30 по московскому времени. На дороге столкнулись отечественная машина и иномарка. Известно, что в ходе аварии пострадали восемь человек.