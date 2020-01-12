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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Шерегеше турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Шерегеше турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
лыжи, pixabay.com
В кузбасском Шерегеше во время катания турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу. Впоследствии, несмотря на оказанную помощь врачей, он скончался в медицинском учреждении.
 
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Турист из России погиб под лавиной на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии

 
В пресс-службе администрации Таштагольского района уточнили, что молодой человек ехал по трассе на большой скорости. В какой-то момент он упал и наткнулся на свою лыжу. Его незамедлительно доставили в больницу.
 
Подчеркивается, что турист получил тяжелые травмы, вследствие чего произошла большая кровопотеря. Специалисты прооперировали пострадавшего, однако не смогли спасти его жизнь.
ЕТ

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