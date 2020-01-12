//Происшествия 13+
В Шерегеше турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
12 января 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
12 января 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
В мире
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…
Политика
Здоровье
Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.
Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…
О том, как экс-министр обороны Анатолий Сердюков вышел из тени…
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В уходящем году в отечественной авиации свершилось достаточно много…
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
"Усталый, грустный, пустой". Откровения наследника великой династии
Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
В интернете появилось видеообращение находящегося в плену у ополченцев ДНР украинского военного Василия Кулагина к президенту страны Владимиру…
Есть люди в наше время, которым небезразлична судьба животных на планете. И совсем неважно, что помощь требуется братьям нашим меньшим на другом конце…
Интервью
Всенародную любовь актриса Татьяна Кравченко получила после роли Валюхи из сериала «Сваты». Открытая, хозяйственная, сердобольная и родная. Такая, как…
Урожай ржи в России в 2019 году стал минимальным более чем за полвека. По данным Минсельхоза РФ, повышение цен на чёрный хлеб составит около…
Происшествия
В ночь на воскресенье, 12 января, в Рязанской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате столкновения двух…
В кузбасском Шерегеше во время катания турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу. Впоследствии, несмотря на оказанную помощь врачей…
Лежащую в кустах недалеко от многоквартирного дома 21-летнюю девушку обнаружил дворник, который начал работать ранним утром. Мужчина вызвал бригаду "скорой помощи"…
Минздрав Омской области проводит проверку в отношении врача-травматолога, который отказался принимать пациентов. Сообщается, что травматолог пришел на работу пьяным…
Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что длинные праздничные выходные в России приводят к тому, что народ спивается. Особенно негативное влияние…
Главы Украины и Ирана в рамках телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в крушении украинского Boeing в Тегеране в минувшую среду будут привлечены…
СМИ утверждают, что власти Соединенных Штатов Америки угрожают лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, которые…
Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов прокомментирвал заявление депутат Госдумы Натальи Поклонской, заявившей о трудностях крымчан…
В мире
Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал новый срок запуска газопровода "Северный поток-2". 11 января Меркель…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшую субботу, 11 января, на своей страничке в социальной сети Twitter поддержал протестующих в Иране на фарси…
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как можно снизить риск возникновения болезни Альцгеймера. Оказалось, что способ, о котором идет речь в сообщении ведомства, доступен…
Депутат Госдумы Наталья Поклонская после приема граждан заявила, что у многих крымчан до сих пор есть проблемы с получением российского паспорта. Она призналась, что…
Робот-питомец MarsCat был признан самым очаровательным гаджетом в категории потребительских роботов на прошедшей в Лос-Анджелесе Международной выставке электроники.
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, призвавшего Россию к ответственности за сбитый украинский…
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг поделился с читателями своего сайта видеозаписью, на которой запечатлен светящийся неопознанный летающий объект, описывающий…
В России продолжается реформа образовательной системы. В частности, в ближайшее время в школьных аттестатах могут появиться новые оценки, рассказала министр просвещения…
Американский десятиклассник Вольф Кукер нашел в небесах планету, напоминающую Татуин из «Звездных войн». Находку школьника-стажера официально подтвердила NASA.
В РПЦ порекомендовали хорошие места для знакомств с девушками. Мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион…
Анна Шурочкина - певица, более известная как Нюша - устроила фотосессию в купальнике на Бали. Снимками со своего откровенного фотосета она поделилась на своей страничке…
Польские полицейские задержали граждан РФ – мужа и жену, которые, едва держась на ногах, возвращались с вечеринки с трехлетним ребенком в коляске.
В субботу, 11 января, пассажир упал на пути на станции московского метро "Октябрьская" Калужско-Рижской (оранжевой) линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного…
Недавно мануальный терапевт сломал шею жительнице Керчи, обратившейся к нему с болями в шее. Массаж или мануальная терапия — один из популярных и доступных способов…
В Ираке неизвестные вооруженные люди убили оператора-стрингера Саафа Гали, снимавшего видеоматериалы о событиях, происходящих в регионе.
В пригороде Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом в субботу сообщил губернатор Али Ерликая в Twitter. Эпицентр находился в акватории Мраморного…
Скауты «Зенита» уже несколько раз были замечены в Голландии на матчах «Херенвена». СМИ утверждают, что целью питерских визитов является атакующий полузащитник Митчел…
Питерский "Зенит" может усилиться нападающим "Торино" и сборной Италии Симоне Дзадзой, сообщает Calciomercato. Источник не приводит никаких данных о деталях возможного…
Иногда нам, еще не вполне привыкшим к новой цифровой реальности, кажется, что нейросети творят чудеса…
В Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан после плановых учений на полигоне, который арендует российское Министерство обороны, за пределами…
Сотрудники "Скорой помощи" экстренно госпитализировали двоих пешеходов после встречи с автомобилем "Лада Приора" у станции метро "Улица Дыбенко" в Невском районе…
В мире
Сенатор американского штата Вермонт Джон Роджерс выдвинул инициативу законодательно запретить иметь и использовать мобильные телефоны всем лицам до 21 года.
Один человек, заболевший новым типом коронавируса в городе Ухань, скончался, еще 7 находятся в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение горкомитета…
Продолжающаяся с весны 2014 года война на территории Донбасса «безумно выгодна» для властей Украины. С соответствующим заявлением выступила Юлия Витязева, живущая…
Обладатель «Золотого глобуса» актер Хоакин Феникс оказался в полицейском участке после того как принял участие в акции протеста против изменений климата, прошедшей…
Специалисты обозначили привычки, которые убивают здоровье сердца человека. Информация по данной теме содержится в материале, который появился некоторое время назад…
В начале грядущей недели температура в Москве и Московской области приблизится к рекордным значениям за все время метеорологических наблюдений. Об этом сегодня сообщили…
Общество
В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В тяжелом состоянии она госпитализирована в одну…
В мире
После побега от эмира Дубай его младшей жены Хайи на откровенное интервью решилась и другая его супруга - 64-летняя Ранда аль-Банна. Женщина безуспешно пытается увидеться…
Политика
Стало известно о начале переговоров президента РФ Владимира Путиным с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава немецкого правительства прибыла в Москву обсудить текущие…
Шоу-бизнес
Российский исполнитель Александр Ревва устроил для своей избранницы романтическую свадьбу на Мальдивских островах. Интересно, что все четыре раза он женится на одной…
В Австралии нашли тело футболиста, которое было обкусано акулами. Известно, что инцидент произошел в начале января на побережье неподалеку от Эсперанса в штате Западная…
Общество
Политики давно осваивают интернет пространство, и тем более, удивительно, что жаждущий славы и хайпа Виталий Милонов со сих пор не «оседлал» YouТube. И вот случилось чудо…
Ставропольский город Георгиевск всколыхнуло редкое для провинции событие – в Интернете появилось видео, где один очень похожий на главу администрации Георгиевска Максима…
Общество
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится…
Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде объяснил причину, по которой они подбили украинский гражданский самолет…
Названы способы борьбы с гипертонией, которые не предусматривают приема лекарственных средств. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты…
Черный ящик пассажирского самолета Boeing 737 украинской авиакомпании, сбитого Ираном 8 января, будут расшифровывать во Франции. Жертвами авиакатастрофы стали…