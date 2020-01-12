В Шерегеше турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

В кузбасском Шерегеше во время катания турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу. Впоследствии, несмотря на оказанную помощь врачей, он скончался в медицинском учреждении.

В пресс-службе администрации Таштагольского района уточнили, что молодой человек ехал по трассе на большой скорости. В какой-то момент он упал и наткнулся на свою лыжу. Его незамедлительно доставили в больницу.

Подчеркивается, что турист получил тяжелые травмы, вследствие чего произошла большая кровопотеря. Специалисты прооперировали пострадавшего, однако не смогли спасти его жизнь.