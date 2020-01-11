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В московском метро пассажир упал на пути на станции "Октябрьская"

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

В московском метро пассажир упал на пути на станции
фото: соцсети

В субботу, 11 января, пассажир упал на пути на станции московского метро "Октябрьская" Калужско-Рижской (оранжевой) линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.  

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"Около 15:30 на станции метро "Октябрьская" с платформы на жесткий путь упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности", - говорится в сообщении. К счастью, как отмечается, пассажир выжил после падения.

Дежурившие на станции сотрудники метро помогли ему подняться. Поезд на несколько минут был остановлен. Следующие за составом поезда кратковременно снизили скорость. Сейчас график движения по линии восстановлен.

АС

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