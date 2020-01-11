В московском метро пассажир упал на пути на станции

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11 января 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В субботу, 11 января, пассажир упал на пути на станции московского метро "Октябрьская" Калужско-Рижской (оранжевой) линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. На одной из станций московского метро пенсионера неизвестный ранил ножом

"Около 15:30 на станции метро "Октябрьская" с платформы на жесткий путь упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности", - говорится в сообщении. К счастью, как отмечается, пассажир выжил после падения.

Дежурившие на станции сотрудники метро помогли ему подняться. Поезд на несколько минут был остановлен. Следующие за составом поезда кратковременно снизили скорость. Сейчас график движения по линии восстановлен.