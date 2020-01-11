Под Стамбулом произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

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11 января 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пригороде Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом в субботу сообщил губернатор Али Ерликая в Twitter. Эпицентр находился в акватории Мраморного моря в районе города Силиври. У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Очаг залегал на глубине 16 км. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции заявило, что каких-либо разрушений или жертв среди населения при землетрясении в Стамбуле зафиксировано не было.

Однако, как сообщила газета "Хюрриет", стихийное бедствие вызвало панику среди жителей. Стамбульцы помнят землетрясение в августе 1999 года. Стихия унесла жизни 17,5 тыс. человек, отмечает РИА Новости.