Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Санкт-Петербурге автомобиль на пешеходном переходе сбил двух человек

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге автомобиль на пешеходном переходе сбил двух человек
фото: pixabay.com

Сотрудники "Скорой помощи" экстренно госпитализировали двоих пешеходов после встречи с автомобилем "Лада Приора" у станции метро "Улица Дыбенко" в Невском районе Санкт-Петербурга. 

В смертельном ДТП под Орлом погибли три человека, ещё несколько пострадали

В смертельном ДТП под Орлом погибли три человека, ещё несколько пострадали

 

ДТП произошло в субботу, около 08:20 мск, на проспекте Большевиков у дома номер 21. Пострадавшие - мужчина 1992 года рождения и женщина 1960 года рождения - в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, инцидент произошел на пешеходном переходе. За рулем находился молодой человек 1997 года рождения. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

АС

//картина дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

Политика

Латвийский политолог: Сложно прогнозировать, как изменится международная ситуация после трагедии с украинским самолетом.

Латвийский политолог: Сложно прогнозировать, как изменится международная ситуация после трагедии с украинским самолетом.

Озвучена официальная версия крушения украинского самолета, который совершал рейс по маршруту Тегеран-Киев: власти Ирана признали вину за трагедию самолета Boeing 737-800.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В тяжелом состоянии она госпитализирована в одну…

После побега от эмира Дубай его младшей жены Хайи на откровенное интервью решилась и другая его супруга - 64-летняя Ранда аль-Банна. Женщина безуспешно пытается увидеться…

//новости ан

Политики давно осваивают интернет пространство, и тем более, удивительно, что жаждущий славы и хайпа Виталий Милонов со сих пор не «оседлал» YouТube. И вот случилось чудо…

//новости ан

Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится…

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…