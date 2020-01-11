В Санкт-Петербурге автомобиль на пешеходном переходе сбил двух человек

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11 января 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сотрудники "Скорой помощи" экстренно госпитализировали двоих пешеходов после встречи с автомобилем "Лада Приора" у станции метро "Улица Дыбенко" в Невском районе Санкт-Петербурга. В смертельном ДТП под Орлом погибли три человека, ещё несколько пострадали

ДТП произошло в субботу, около 08:20 мск, на проспекте Большевиков у дома номер 21. Пострадавшие - мужчина 1992 года рождения и женщина 1960 года рождения - в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, инцидент произошел на пешеходном переходе. За рулем находился молодой человек 1997 года рождения. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.