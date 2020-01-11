В смертельном ДТП под Орлом погибли три человека, ещё несколько пострадали

В субботу, 11 января, на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области произошло столкновение между легковым автомобилем и микроавтобусом. Известно, что инцидент произошел недалеко от населенного пункта Шахово.
По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10.40. В ведомстве уточнили, что столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Renault Megane. В результате аварии погибли трое человек, ещё несколько пострадали.
В ГИБДД добавили, что в микроавтобусе ехали граждане Украины.
Проводится проверка, направленная на выяснение более подробных обстоятельств происшествия.