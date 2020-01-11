Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В смертельном ДТП под Орлом погибли три человека, ещё несколько пострадали

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В смертельном ДТП под Орлом погибли три человека, ещё несколько пострадали
фото: МВД РФ

В субботу, 11 января, на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области произошло столкновение между легковым автомобилем и микроавтобусом. Известно, что инцидент произошел недалеко от населенного пункта Шахово.

Массовое ДТП с двумя грузовиками, автобусом и тремя легковушками произошло в Пермском крае

Массовое ДТП с двумя грузовиками, автобусом и тремя легковушками произошло в Пермском крае

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10.40. В ведомстве уточнили, что столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Renault Megane. В результате аварии погибли трое человек, ещё несколько пострадали.

В ГИБДД добавили, что в микроавтобусе ехали граждане Украины.

Проводится проверка, направленная на выяснение более подробных обстоятельств происшествия.

БА

//картина дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В тяжелом состоянии она госпитализирована в одну…

После побега от эмира Дубай его младшей жены Хайи на откровенное интервью решилась и другая его супруга - 64-летняя Ранда аль-Банна. Женщина безуспешно пытается увидеться…

//новости ан

Политики давно осваивают интернет пространство, и тем более, удивительно, что жаждущий славы и хайпа Виталий Милонов со сих пор не «оседлал» YouТube. И вот случилось чудо…

//новости ан

Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…

//новости ан