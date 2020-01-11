В смертельном ДТП под Орлом погибли три человека, ещё несколько пострадали

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11 января 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: МВД РФ

В субботу, 11 января, на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области произошло столкновение между легковым автомобилем и микроавтобусом. Известно, что инцидент произошел недалеко от населенного пункта Шахово.

Массовое ДТП с двумя грузовиками, автобусом и тремя легковушками произошло в Пермском крае

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10.40. В ведомстве уточнили, что столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Renault Megane. В результате аварии погибли трое человек, ещё несколько пострадали.

В ГИБДД добавили, что в микроавтобусе ехали граждане Украины.

Проводится проверка, направленная на выяснение более подробных обстоятельств происшествия.