На Ставрополье двух военных и полицейского подозревают в торговле оружием

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11 января 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Двое военнослужащих одной из воинских частей Минобороны и офицер МВД арестованы по делу о сбыте оружия в Ставропольском крае. Краевой следком сообщает, что в декабре они передали неизвестным пока что гражданам пистолеты Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним.

Гарнизонный военный суд избрал военным меру пресечения в виде ареста, которую фигуранты пытаются обжаловать.

Что касается сотрудника полиции, то в отношении обвиняемого проверку проводит краевой главк МВД. Если его вина подтвердится, офицера уволят из органов внутренних дел.