В терминале Шереметьево скончался пассажир

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11 января 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошёл в московском аэропорту Шереметьево в пятницу, 10 января. Отмечается, что в терминале D скончался не жалующийся на здоровье пассажир из Швеции.

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«Пассажир рейса SU270, гражданин Швеции, был обнаружен в терминале D в состоянии сильного алкогольного опьянения. По вызову на место события оперативно прибыли медики. Пассажир был осмотрен, жалоб на состояние здоровья от него поступало», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что после отъезда медиков пассажир потерял сознание. Позже на место события прибыли сотрудники «скорой помощи» и бригада центра медицины катастроф. В 16.35 зафиксировали смерть мужчины.