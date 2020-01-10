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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пожарные полтора километра гнались за собакой, убежавшей из разбившейся в ДТП машины

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МЧС

Пожарные полтора километра гнались за собакой, убежавшей из разбившейся в ДТП машины
ГУ МЧС по Тюменской области

Пожарные из села Уват в Тюменской области полтора километра гнались за собакой, которая сбежала из машины, разбившейся в ходе аварии. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении МЧС РФ.

Из горящей квартиры в Москве спасли четырех человек

Из горящей квартиры в Москве спасли четырех человек

В четверг, 9 января, на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск иномарка столкнулась с грузовиком. Водитель и пассажир легковушки получили травмы. Когда люди пришли в себя после ДТП, они вспомнили, что с ними в салоне находился фокстерьер по кличке Чуня. Собаки рядом с местом случившегося не было.

Пострадавшие граждане были направлены в больницу, а пожарные, прибывшие на место аварии, начали искать питомца. Они заметили следы, уходящие в лес, и встретили человека, который видел небольшого пса черно-белого окраса и указал направление его движения. Сотрудники МЧС полтора километра шли по следам животного и нашли "беглеца". Испуганная собака не сразу далась в руки спасателям, однако им удалось поймать Чуню, накормить и отогреть. Через несколько часов пса вернули хозяевам.

ЕТ

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