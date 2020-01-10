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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В реабилитационном центре под Челябинском рассказали о девушке-инвалиде, которая весит меньше 19 кг

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В реабилитационном центре под Челябинском рассказали о девушке-инвалиде, которая весит меньше 19 кг
капельница, pixabay.com

В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение 19 февраля минувшего года.

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что девушка, попавшая ранее в реабилитационный центр, похудела на 800 гр, вследствие чего была помещена в горбольницу № 5, где ей оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что девушка-инвалид, страдающая ДЦП, около года назад поступила в реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью, расположенный в поселке Старокамышинск Копейского городского округа. Ее вес тогда составлял 18 килограммов 900 граммов, а сейчас этот показатель – 18 килограммов 100 граммов. На данную ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова.

Предполагается, что в реабилитационный центр девушка вернется только после того, как пройдет лечение и поправится до 40 кг.

ЕТ

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