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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Автобус с 35 юными спортсменами попал в ДТП в Прикамье

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Автобус с 35 юными спортсменами попал в ДТП в Прикамье
Фото: pixabay.com

В Пермском крае произошла крупная авария из шести автомобилей, одним из которых оказался автобус, перевозивший 35 юных спортсменов. Пострадавшие дети госпитализированы.

Автобус столкнулся с пятью машинами на трассе М-7 «Волга». «В автобусе находились 37 человек, из которых - 35 подростки 10-11 лет из спортивной команды, следовавшей из города Чайковский», - рассказали в МЧС.

Известно, что на данный момент в больнице находятся девять пострадавших, из них четверо – дети. В настоящее время подъезд к федеральной трассе М-7 в направлении Нытвы перекрыт.

АБ

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