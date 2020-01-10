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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

СМИ: самолет, следовавший из Москвы, совершил жесткую посадку в Турции

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AirportHaber

СМИ: самолет, следовавший из Москвы, совершил жесткую посадку в Турции
кабина пилотов, pixabay.com

В СМИ сегодня днем появилась информация о том, что пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines, который следовал в пятницу из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье. 

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Как отмечает турецкий портал Airporthaber, отслеживающий события в сфере гражданской авиации, пилоты воздушного судна A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в связи с задымлением в транспортном средстве. Более того, есть данные, что в ходе посадки одно из шасси самолета от удара нанесло повреждения фюзеляжу.

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.

ЕТ

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