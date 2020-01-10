СМИ: самолет, следовавший из Москвы, совершил жесткую посадку в Турции

В СМИ сегодня днем появилась информация о том, что пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines, который следовал в пятницу из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.

Как отмечает турецкий портал Airporthaber, отслеживающий события в сфере гражданской авиации, пилоты воздушного судна A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в связи с задымлением в транспортном средстве. Более того, есть данные, что в ходе посадки одно из шасси самолета от удара нанесло повреждения фюзеляжу.