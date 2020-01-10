Одинцово: воров, обокравших три квартиры, ищет полиция

Хитрые правонарушители сумели за один день подобрать ключи к трем квартирам и украсть более полумиллиона рублей.

В местное отделение полиции было подано три заявления по факту краж из квартир по улице Садовой, – отметили в ведомстве. – По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших преступления.

Правоохранители добавили, что воры вскрыли дверные замки путем подбора ключей. Общая сумма материального ущерба составила около 700 тыс. руб.