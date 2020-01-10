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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Одинцово: воров, обокравших три квартиры, ищет полиция

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Одинцово: воров, обокравших три квартиры, ищет полиция
фото: pixabey

Хитрые правонарушители сумели за один день подобрать ключи к трем квартирам и украсть более полумиллиона рублей.

 В местное отделение полиции было подано три заявления по факту краж из квартир по улице Садовой, – отметили в ведомстве. – По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших преступления.

Правоохранители добавили, что воры вскрыли дверные замки путем подбора ключей. Общая сумма материального ущерба составила около 700 тыс. руб.

 

СЕ

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