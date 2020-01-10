Массовое ДТП с двумя грузовиками, автобусом и тремя легковушками произошло в Пермском крае

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10 января 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: МВД РФ

В пятницу,10 января, на 469-м км на подъезде к автодороге М-7 «Волга» в Пермском крае произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями, пассажирским автобусом и тремя легковыми автомобилями.

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Согласно источнику, в результате аварии пострадали пять человек: водитель автобуса и пассажиры легковушек. Уточняется, что погибших среди участников дорожно-транспортного происшествия нет. Степень тяжести травм не сообщается.

На месте работают сотрудники полиции и медики, оказывается необходимая помощь. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Более подробные детали пока неизвестны.