В Перми 11-летний мальчик погиб после обеда в кафе

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10 января 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ

Фото: pixabay.com

В Перми возбуждёно уголовное дело после гибели несовершеннолетнего подростка из-за отравления в одном из местных кафе быстрого питания. Отмечается, что 11-летний школьник был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.

В Роспотребнадзоре перечислили, чем можно отравиться в ресторане

Известно, что мальчик после посещения кафе в центре города 15 ноября почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где выяснилось, что он заразился сальмонеллезом. Врачи боролись за жизнь подростка до конца декабря, но не смогли его спасти.

Позже в медучреждение поступило 30 человек, которые также обедали в этом кафе. Проводится проверка.

Возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».