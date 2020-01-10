В Перми 11-летний мальчик погиб после обеда в кафе

В Перми возбуждёно уголовное дело после гибели несовершеннолетнего подростка из-за отравления в одном из местных кафе быстрого питания. Отмечается, что 11-летний школьник был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.
Известно, что мальчик после посещения кафе в центре города 15 ноября почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где выяснилось, что он заразился сальмонеллезом. Врачи боролись за жизнь подростка до конца декабря, но не смогли его спасти.
Позже в медучреждение поступило 30 человек, которые также обедали в этом кафе. Проводится проверка.
Возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».