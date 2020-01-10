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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ: из кабинета главбуха Торгово-промышленной палаты России похитили драгоценности и 12 тыс. евро

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

СМИ: из кабинета главбуха Торгово-промышленной палаты России похитили драгоценности и 12 тыс. евро
сейф, pixabay.com

В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о похищении драгоценностей и наличных из кабинета главного бухгалтера Торгово-промышленной палаты России. Происшествие случилось в центре Москвы.

Из квартиры безработного жителя Новой Москвы похитили шесть миллионов рублей

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Во время новогодних праздников в помещениях Палаты на Ильинке случилось ограбление. Следы взлома накануне были зафиксированы в нескольких кабинетах и сейфах. Источник в правоохранительных органах столицы отмечает, что один сейф злоумышленники взломать не смогли, а вот из другого они забрали 12 тысяч евро и ювелирные изделия.

К настоящему моменту по факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Преступников ищет полиция.

ЕТ

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