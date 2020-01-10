В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом в частном доме

//Происшествия 13+

10 января 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В одном из частных домов Казани женщина и трое несовершеннолетних детей отравились угарным газом. Согласно последней информации ГУ МЧС России по Татарстану, дети были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в Казани на улице Пихтовая. В числе пострадавших женщина 1992 года рождения, два мальчика 2010 и 2013 годов рождения, а также девочка 2017 года рождения. Всем четверым поставили диагноз "отравление угарным газом легкой степени".

Детей было решено госпитализировать в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Женщине помощь врачей не понадобилась.