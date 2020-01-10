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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом в частном доме

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом в частном доме
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В одном из частных домов Казани женщина и трое несовершеннолетних детей отравились угарным газом. Согласно последней информации ГУ МЧС России по Татарстану, дети были доставлены в больницу.

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Инцидент произошел в Казани на улице Пихтовая. В числе пострадавших женщина 1992 года рождения, два мальчика 2010 и 2013 годов рождения, а также девочка 2017 года рождения. Всем четверым поставили диагноз "отравление угарным газом легкой степени".

Детей было решено госпитализировать в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Женщине помощь врачей не понадобилась.

ЕТ

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