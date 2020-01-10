//Происшествия 13+
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное девять лет назад
10 января 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
10 января 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Украинский Boeing в небе над Ираном сбили американцы. Соответствующую версию в разговоре с представителями отечественных интернет-СМИ высказал некоторое время назад…
В мире
Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.
Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.
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Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
Политика
В Абхазии 9 января оппозиционные активисты попытались штурмом проникнуть в здание администрации президента. Эти действия вызваны недовольством…
Специалисты в области здравоохранения перечислили инфекции, которые способны привести к развитию онкологического заболевания. Соответствующая…
Елизавета Лотова окончила Школу-студию МХАТ. Зрители знают актрису по таким фильмам и сериалам, как «Платон», «Я вернусь», «СОБР», «Разведчицы»…
В первые дни нового года на улицах увеличилось число выброшенных мышей, крыс и других грызунов. Брошенных зверей находят по всей России и сообщают…
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Согласно расчетам, произведенным астрологами, в явнаре 2020 года найти свою любовь могут представители трех знаков зодиака. Это Скорпионы, Тельцы и Рыбы, говорится…
Общество
Ровно сутки московская полиция искала парней, отправивших в больницу сына Михаила Жванецкого. Дмитрий и его друг Филипп Гинзбург заступились за девушку возле одного…
Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин сообщил, что артистка выиграла первый суд у своего экс-возлюбленного Дмитрия Иванова. Защита звезды намерена продолжать доказывать…
Происшествия
В Перми возбуждёно уголовное дело после гибели несовершеннолетнего подростка из-за отравления в одном из местных кафе быстрого питания. Отмечается, что 11-летний школьник…
Специалисты полагают, что исламская республика может провести кибератаки, объектами которых станут финансовые сервисы, государственные и нефтяных предприятия…
Американский госсекретарь Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты не имели точной информации о том, когда и какие атаки якобы планировал иранский генерал Касем…
Стало известно об инциденте, который произошел в американском штате Невада в рождественские праздники. 93-летний житель Лас Вегаса несколько раз выстрелил в сотрудника…
В пятницу стало известно, что Иран уже сегодня приступит к расшифровке данных "черных ящиков" самолета 737-800 "Международных авиалиний Украины", разбившегося после…
Общество
Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…
Гидрометцентр днем в пятницу, 10 января, объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты…
Стали известны дополнительные данные о крушении украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в среду, 8 января, недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране…
Происшествия
В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о похищении драгоценностей и наличных из кабинета главного бухгалтера Торгово-промышленной палаты России. Происшествие…
Общество
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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Соединенные Штаты Америки в последнее время стали на международной арене непредсказуемым партнером, а напряженность между…
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Решение властей Украины отказаться от ядерного арсенала, доставшегося ей в наследство от СССР, было правильным. Такую точку зрения высказал Валерий Пустовойтенко, бывший…
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Пользователи социальной сети Instagram обсуждают новую фотографию известной певицы Наташи Королевой, на которой ее губы выглядят увеличенными. Снимок был опубликован…
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То, с какой вероятной натугой коллективный Запад пытается натянуть на Иран якобы вину за упавший под Тегераном Боинг, не может не вызывать иронию
Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать об инсульте головного мозга. Согласно медицинской статистике, данная болезнь является одной из самых распространенных…
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В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган покинула Великобританию. Согласно последним данным, супруга британского принца…
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В СМИ появилась информация о том, что после завершения выхода Великобритании из Европейского Союза британская сторона может принять ряд санкционных мер в отношении России…
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«Окончательный уход Донбасса с орбиты Украины» стал неизбежным. Соответствующую точку зрения озвучил Алексей Муратов, представитель действующей в ДНР общественной…
Уголовное дело заведено в отношении врача-хирурга ковдорской больницы Мурманской области, который доверил троим студентам-медикам провести операцию по ампутации ноги…
Красноярским следователям удалось раскрыть убийство девочки-подростка, которое было совершено девять лет назад. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе…
Спорт
Помощник Александра Григоряна принял команду, когда ее уже похоронили, однако в шести матчах «Тамбов» вдруг набрал 13 очков, взлетел на 11-е место, а Сергей Первушин из И…
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сделал резонансное заявление. По словам политика, версия о том, что в украинский самолет в Иране попала ракета…
Происшествия
В Сети появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло в среду, 8 января, в районе городского округа Луховицы. Известно, что в результате аварии погибли…
Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что в новом году экономика страны не сможет вырасти даже на 1%. Причиной такого положения является неразрешённый конфликт…
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков в пятницу, 10 января, порекомендовал москвичам и гостям столицы не ждать крещенских морозов. Сильных изменений…
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