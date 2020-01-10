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В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное девять лет назад

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное девять лет назад
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Красноярским следователям удалось раскрыть убийство девочки-подростка, которое было совершено девять лет назад. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального главка СК.
 
Согласно предварительной версии следствия, в июне 2010 года 14-летняя девочка распивала спиртные напитки рядом с домом своего 25-летнего брата. Мужчина впоследствии совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетней, а затем перемотал ее тело скотчем. Причиной смерти подростка, предположительно, стала асфиксия. Впоследствии молодой человек выкопал в подполье яму, спрятал там тело, а затем залил углубление бетоном.
 
Следователи проверили уже 35-летнего родного брата без вести пропавшей и получили доказательства его причастности к убийству. Мужчина арестован.
ЕТ

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