В Заполярье студенты-медики семь часов пытались отрезать больному ногу

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10 января 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Уголовное дело заведено в отношении врача-хирурга ковдорской больницы Мурманской области, который доверил троим студентам-медикам провести операцию по ампутации ноги. Процедура длилась семь часов.

Установлено, что хирург поручил студентам провести больному операцию, хотя знал, что у них недостаточно навыков для этого. Тем самым врач нарушил право пациента на получение квалифицированной медицинской помощи.

Практиканты проводили операцию на протяжении семи часов, всё это время пациент находился под анестезией. Отмечается, что во время ампутации врач давал лишь устные советы и несколько раз покидал операционную. В документах хирург указал, что провел операцию самостоятельно.