Видео смертельного ДТП на трассе в Подмосковье появилось в Сети, погибли четыре человека

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10 января 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Сети появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло в среду, 8 января, в районе городского округа Луховицы. Известно, что в результате аварии погибли четыре человека и несколько пострадали, в том числе несовершеннолетние.

В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с двумя легковушками

Кадры в Вконтакте опубликовал один из автовладельцев со своего видеорегистратора. На ролике видно, как перед машиной очевидца легковушка на высокой скорости врезается в другой автомобиль и отлетает в сторону. Та машина остаётся на месте со множеством повреждений.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 145-м километре автодороги М5 "Урал". Всех пострадавших госпитализировали в Коломенскую больницу.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.