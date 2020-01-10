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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Видео смертельного ДТП на трассе в Подмосковье появилось в Сети, погибли четыре человека

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Видео смертельного ДТП на трассе в Подмосковье появилось в Сети, погибли четыре человека
Фото: pixabay.com

В Сети появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло в среду, 8 января, в районе городского округа Луховицы. Известно, что в результате аварии погибли четыре человека и несколько пострадали, в том числе несовершеннолетние.

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Кадры в Вконтакте опубликовал один из автовладельцев со своего видеорегистратора. На ролике видно, как перед машиной очевидца легковушка на высокой скорости врезается в другой автомобиль и отлетает в сторону. Та машина остаётся на месте со множеством повреждений.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 145-м километре автодороги М5 "Урал". Всех пострадавших госпитализировали в Коломенскую больницу.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь

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