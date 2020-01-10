В Бурятии женщина избила сотрудников

//Происшествия 13+

10 января 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе Улан-Удэ. Отмечается, что местная жительница вызвала бригаду скорой помощи своему супругу, а после накинулась на них с кулаками.

«Жительница Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого было поранено лицо…когда врачи прибыли на вызов, женщине не понравилось их поведение. Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую - в живот», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Уточняется, что фельдшер нажала переносную кнопку тревожной сигнализации и разъярённую женщину увезли в отделение полиции сотрудники вневедомственной охраны. При этом правонарушительница рассказала, что причиной её действий стало то, что фельдшер посмотрела в зеркало на стене.