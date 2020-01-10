Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Бурятии женщина избила сотрудников "скорой" за "плохое поведение"

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Бурятии женщина избила сотрудников
фото: МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе Улан-Удэ. Отмечается, что местная жительница вызвала бригаду скорой помощи своему супругу, а после накинулась на них с кулаками.

«Жительница Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого было поранено лицо…когда врачи прибыли на вызов, женщине не понравилось их поведение. Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую - в живот», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Уточняется, что фельдшер нажала переносную кнопку тревожной сигнализации и разъярённую женщину увезли в отделение полиции сотрудники вневедомственной охраны. При этом правонарушительница рассказала, что причиной её действий стало то, что фельдшер посмотрела в зеркало на стене.

БА

//картина дня

Политика

В Абхазии добиваются отставки президента

В Абхазии добиваются отставки президента

Протестующие заняли здание администрации. Они отказываются покидать его до тех пор, пока президент Абхазии Рауль Хаджимба не подаст в отставку. Об этом корреспонденту АН рассказал бывший депутат парламента Абхазии, а ныне эксперт по кризисным ситуациям на Северном Кавказе и в государствах Закавказья, политолог Ренат Карчаа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и членов экипажа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает данными о том, что пассажирский украинский лайнер Boeing 737-800 случайно был сбир иранской ракетой. Известно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…