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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Бывший глава «АвтоВАЗа» рассказал о заключении в японской тюрьме

, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава «АвтоВАЗа» рассказал о заключении в японской тюрьме

Бывший в 2013-2016 годах председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ», экс-руководитель автоконцернов Renault-Nissan Карлос Гон несколько дней назад дал интервью журналистам. После того, как он смог сбежать из-под японского ареста, Карлос намерен отстоять свою честь.

Пресс-конференция для журналистов состоялась в Ливане. Бизнесмен сообщил, что в Японии он находился под домашним арестом. Руководство страны обвиняло его в финансовых преступлениях.

В ряде СМИ появилась информация, что Карлос Гон был перевезён в футляре для музыкальных инструментов, однако он сам не раскрывает детали побега.

Общение с журналистами продлилось порядка двух часов. Бизнесмен отметил, что ему пришлось пережить сложные условия в тюрьме. Отношение было очень плохим. Бизнесмен провёл в камере более 4-х месяцев. В комнате постоянно горел свет, прогулки были очень короткими, а душ разрешалось принимать лишь два раза в неделю. Карлос добавил, что допросы были очень длительными и без присутствия адвоката. Гон считает, что если бы он не сбежал из-под стражи, ему пришлось бы провести в тяжёлых условиях ещё длительное время или даже умереть в заключении.

Бизнесмен был арестован в результате сговора сотрудников компании Nissan, и правительства Японии. Из-за того, что действия бизнесмена не нравились руководителям концерна, от него решили избавиться.

Карлос добавил, что любит Японию и не понимает, почему государство так с ним поступило. Бизнесмен отдал 17 лет на благо развития автомобильного концерна.

ПВ

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