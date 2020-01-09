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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Под Саратовом пятилетний мальчик застрелил отца из ружья

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Под Саратовом пятилетний мальчик застрелил отца из ружья
фото: соцсети

Пятилетний мальчик случайно, по предварительным данным, выстрелил в отца из ружья в Саратовской области, в результате чего мужчина погиб. Об этом рассказали в силовых структурах региона.

Отец достал ружья из сейфа и показал 5-летнему сыну. Одно из ружей оказалось заряжено, ребенок случайно нажал на курок. Мужчина получил смертельное ранение, прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

В областном управлении СК РФ сообщили, что по факту гибели мужчины Пугачевский межрайонный следственный отдел сейчас проводит доследственную проверку. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.

АС

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