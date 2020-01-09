Смертоносная африканская чума свиней добралась до села Покойного

//Происшествия

9 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В селе Покойном в Будённовском районе Ставропольского края выставили санитарные посты для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС) в другие населённые пункты.

О вспышке заболевания на своей странице в соцсети сообщил глава района Андрей Соколов. «В одном из частных домов от африканской чумы погибло несколько животных», – написал Соколов.

В краевом Минсельхозе ситуацию пока что не комментируют. По словам районного главы, сейчас на месте работают специалисты ветеринарной службы, которые принимают меры по предотвращению распространения возбудителя заболевания и безопасной утилизации погибших животных.

Специалисты говорят, что санитарные посты необходимы для контроля за вывозом свинины: как правило, при появлении информации о АЧС собственники животных пытаются максимально быстро забить свиней и продать мясо, которое может быть заражённым.

Вспышки африканской чумы свиней в конце 2019 года регистрировались в нескольких регионах юга России и Северного Кавказа. По данным регионального управления Россельхознадзора, африканская чума свиней коснулась лишь частных подворий и небольших личных подсобных хозяйств. Тем не менее, крупные свиноводческие хозяйства усилили меры безопасности.

Африканская чума свиней – вирусная болезнь домашних и диких свиней со 100-процентным летальным исходом. В мире по-прежнему отсутствуют вакцины и медикаменты, предохраняющие от этой болезни. На людей вирус не распространяется.