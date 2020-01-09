Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Информацию о "минировании" проверяют в Эрмитаже

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Информацию о
Эрмитаж, pixabay.com
Неизвестные в четверг, 9 января, сообщили о "минировании" Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации, в здании музея в настоящий момент проводится проверка.
 
Представитель пресс-службы Эрмитажа подтвердил информацию о проверке сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, однако не предоставил никаких подробностей.
 
Местные СМИ утверждают, что эвакуацию в музее было решено не проводить, однако вход в здание временно ограничен для новых посетителей. Устанавливается личность звонившего.
ЕТ

//картина дня

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

//новости ан

//новости ан

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан