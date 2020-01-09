Неизвестные в четверг, 9 января, сообщили о "минировании" Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации, в здании музея в настоящий момент проводится проверка.

Представитель пресс-службы Эрмитажа подтвердил информацию о проверке сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, однако не предоставил никаких подробностей.

Местные СМИ утверждают, что эвакуацию в музее было решено не проводить, однако вход в здание временно ограничен для новых посетителей. Устанавливается личность звонившего.