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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия

В Центробанке РФ прокоментировали информацию о взрыве в головном офисе

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Центробанке РФ прокоментировали информацию о взрыве в головном офисе
Фото: cbr.ru

Информация о взрыве в здании Банка России не соответствует действительности. Об этом после появления в СМИ информации о взрыве и пострадавшем сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее появились сообщения, что в головном офисе Центробанка на улице Неглинной в Москве взорвался газовый баллон. Происшествие связали с проведением в здании ремонтных работ, для которых было необходимо соответствующее оборудование. Также сообщалось об одном пострадавшем в результате взрыва. Пресс-служба Банка России информацию о взрыве и пострадавшем опровергла.

Между тем, представитель одной из экстренных служб Москвы заявил, что инцидент в головном офисе Центробанка произошёл при заправке холодильного оборудования. Он также добавил, что пострадал один человек, которого госпитализировали.

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