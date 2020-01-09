Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге

Молодая женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге в городе Павлово под Нижним Новгородом. Как сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону, по данному факту проводится проверка.

Установлено, что 1 января текущего года компания молодых людей отправилась кататься на "ватрушке" в один из оврагов. Во время спуска со склона женщина выпала из тюбинга и сильно ударилась головой. Ее госпитализировали. Врачи сделали все возможное, но 5 января пациентка скончалась.

Подчеркивается, что место, где каталась компания, не оборудовано для спуска на "ватрушках". Выясняются все обстоятельства случившегося.