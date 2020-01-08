В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с двумя легковушками

В среду, 8 января, на 145 км трассы М5 "Урал" произошло столкновение между двумя легковыми автомобилями. Отмечается, что в результате аварии погибли четыре человека, ещё несколько пострадали, в том числе несовершеннолетние.
"В результате аварии погибли четыре человека … и четверо пострадали, среди пострадавших двое несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Известно, что авария произошла в городском округе Луховицы.
Степень тяжести травм пострадавших не уточняется. Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.