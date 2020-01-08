В Москве перекрыли движение по Лихоборской набережной из‑за пожара

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8 января 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) сообщили, что движение транспорта на участке Лихоборской набережной в Москве перекрыто из-за пожара. Об этом говорится на их официальном аккаунте в Twitter.

"Произошло возгорание по адресу Лихоборская набережная, д. 5. На месте работают оперативные службы. Перекрыто движение по Лихоборской набережной от ул. Войкова до ул. Онежская", - отметили в организации.

ЦОДД просит водителей заранее планировать свой маршрут.

Уточняется, что по данному адресу на площади около 600 квадратных метров произошел пожар в бытовочном городке. Возгорание было ликвидировано, из-за огня спасли двух человек.