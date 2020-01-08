В Москве мужчина побил школьника, а потом выстрелил ему в лицо

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова сообщила, что мужчина избил несовершеннолетнего мальчика и выстрелил ему в лицо. Отмечается, что злоумышленник задержан.
Согласно источнику, 20-летний молодой человек напал на подростка из-за "вражды и неприемлемости другой идеологии". Врачи диагностировали школьнику перелом спинки носа и носовой перегородки с выраженной деформацией, а также зафиксировали гематомы и ушибы.
"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего... перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции", - уточнила Иванова.
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".