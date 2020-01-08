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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Москве мужчина побил школьника, а потом выстрелил ему в лицо

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве мужчина побил школьника, а потом выстрелил ему в лицо
фото: pixabay.com

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова сообщила, что мужчина избил несовершеннолетнего мальчика и выстрелил ему в лицо. Отмечается, что злоумышленник задержан.

Согласно источнику, 20-летний молодой человек напал на подростка из-за "вражды и неприемлемости другой идеологии". Врачи диагностировали школьнику перелом спинки носа и носовой перегородки с выраженной деформацией, а также зафиксировали гематомы и ушибы.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего... перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции", - уточнила Иванова.

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БА

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