В Москве мужчина побил школьника, а потом выстрелил ему в лицо

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8 января 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова сообщила, что мужчина избил несовершеннолетнего мальчика и выстрелил ему в лицо. Отмечается, что злоумышленник задержан.

Согласно источнику, 20-летний молодой человек напал на подростка из-за "вражды и неприемлемости другой идеологии". Врачи диагностировали школьнику перелом спинки носа и носовой перегородки с выраженной деформацией, а также зафиксировали гематомы и ушибы.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего... перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции", - уточнила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".