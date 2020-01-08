На трассе произошло ДТП, в результате которого погибла семейная пара

//Происшествия 13+

8 января 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: livekuban.ru

Фотобанк АН

На трассе Джугба - Сочи произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и Mercedes. ДТП привело к гибели семейной пары.

По сообщению представителей дорожной полиции, авария случилась на 59-м километре трассы. Одна из машин выехала на встречную полосу и врезалась в другую, которая ехала навстречу. В результате погибли два человека - 38-летняя женщина и ее муж - 42-летний мужчина. Оба получили травмы, от которых скончались на месте.

Также пострадала пассажирка и другого транспортного средства. Женщину госпитализировали, но какие именно у нее травмы, не сообщается.