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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На трассе произошло ДТП, в результате которого погибла семейная пара

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: livekuban.ru

На трассе произошло ДТП, в результате которого погибла семейная пара
Фотобанк АН

На трассе Джугба - Сочи  произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и Mercedes. ДТП привело к гибели семейной пары.

По сообщению представителей дорожной полиции, авария случилась на 59-м километре трассы. Одна из машин выехала на встречную полосу и врезалась в другую, которая ехала навстречу. В результате погибли два человека - 38-летняя женщина и ее муж - 42-летний мужчина. Оба получили травмы, от которых скончались на месте.

Также пострадала пассажирка и другого транспортного средства. Женщину госпитализировали, но какие именно у нее травмы, не сообщается.

ЕЧ

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