Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек на пожаре в Подмосковье

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7 января 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Заведено уголовное дело после гибели восьми человек при пожаре. Трагедия произошла сегодня утром в Подмосковье.

Из сообщения МЧС известно, что возгорание случилось на территории тепличного комплекса в Раменском городском округе во вторник в 05.07 по московскому времени. Погибли восемь человек, еще один получил ранения. Они все являются гражданами Вьетнама.

Возбуждено уголовное дело по статье: "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас устанавливаются личности погибших и собственника территории. Также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Каждый год в нашей стране в огне умирают 10-12 тысяч человек, и столько же получают травмы. Около 10% из этого числа составляют дети. В первой половине 2000-х число погибших превышало 20 тысяч.