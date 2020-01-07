"Скорая" насмерть сбила несовершеннолетнего мальчика

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7 января 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Стало известно об инциденте, который произошел на автодороге в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии с 8-летним мальчиком. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 6 января.

"Около 15.10 мск в понедельник …водитель скорой помощи сбил восьмилетнего мальчика, жителя Ставропольского края. От полученных повреждений ребенок скончался на месте", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что ребенок во время аварии находился на обочине, после чего сделал несколько шагов на проезжую часть. В этот момент по дороге ехал водитель машины скорой помощи со спецсигналом, т.к. перевозил пострадавшего на курорте Архыз в больницу.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства.