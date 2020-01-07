В Татарстане таксист изнасиловал пассажирку с ВИЧ

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7 января 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

Казанский следком задержал водителя такси, который изнасиловал пассажирку с диагнозом ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Само преступление было совершено осенью прошлого года. Теперь уже задержанный, 36-летний казанец, работал тогда таксистом. Он ездил на автомобиле Лада Приора.

В тот день поступил заказ от 31-летней женщины. Пока они ехали, пассажир уснула. Таксист увез ее в поселок Отары, который находится под Казанью.

«Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера», — заявила пресс-служба следкома.

Пострадавшая заранее предупреждала, что у нее ВИЧ-инфекция. Однако насильника это предупреждение не испугало.