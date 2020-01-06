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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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У берегов Нигерии пираты захватили судно и похитили двух россиян

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

У берегов Нигерии пираты захватили судно и похитили двух россиян
фото: pixabay.com

Пираты атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA у берегов Нигерии, шедший под флагом этой страны. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на издание Sahara Reporters.

Нефтяной земснаряд AMBIKA используется для прокладки подводных трубопроводов. Захватив судно, пираты взяли в заложники трех членов экипажа. По информации издания, с корабля были похищены двое россиян и индус.

На судно были направлены шесть членов спасательной группы для "устранения угрозы", однако между пиратами и спасателями началась перестрелка, в результате которой четверо сотрудников ВМС погибли. Операция продолжается.

АС

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