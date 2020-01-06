СМИ: в Подмосковье обнаружили тело сотрудника

//Происшествия 13+

6 января 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В подмосковной квартире был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Хайкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Московской области.

"Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - заявили в СК.

Между тем, как сообщают агентства РИА Новости и ТАСС, в пресс-службе государственной корпорации "Роскосмос" сообщения СМИ опровергли: как стало известно, там утверждают, что убитый не являлся их сотрудником.

По словам собеседника агентства ТАСС, его застрелил из ружья младший брат Иван Хайкин и после этого совершил самоубийство. На месте происшествия было найдено ружье. Сейчас следователи устанавливают причины ЧП.