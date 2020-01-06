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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ: в Хабаровском крае грудной ребенок насмерть замерз на балконе

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

СМИ: в Хабаровском крае грудной ребенок насмерть замерз на балконе
детская коляска, pixabay.com

В городе Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае грудной ребенок насмерть замерз на балконе. Согласно последней информации, семимесячный малыш стал жертвой рассеянности собственной матери.

Согласно некоторым данным, появившимся в сети, сорокалетняя женщина уложила ребенка спать в коляске на балконе дома на улице Орлова и забыла об этом. Мать вспомнила о малыше только через несколько часов. 

Когда она подошла к коляске, ребенок уже был мертв. Температура воздуха в городе днем достигала минус 10 градусов, а ночью – минус 20. По факту случившегося якобы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

ЕТ

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