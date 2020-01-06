Новогодняя кража: В Петербурге подросток подозревается в грабеже

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6 января 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Шестнадцатилетний подросток из Петербурга подозревается в грабеже во время драки в новогоднюю ночь на одной из станций метро. Об этом сообщает служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и области.

Случай произошел около 03.30 по московскому времени 1 января на станции метро "Спасская". Сотрудники ГУМВД доставили несколько участников драки в участок и установили, что у одного из них украли мобильный телефон. Также мужчина получил травмы и после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Полицейским удалось установить личность нарушителя. Им оказался 16-летний житель Невского района. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, у него изъято орудие - аэрозольный пистолет, который он применил в ходе конфликта с потерпевшим.

Уголовное дело возбуждено по статье "грабеж". Подозреваемый молодой человек находится под подпиской о невыезде.