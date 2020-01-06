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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки с родителями

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки с родителями
плюшевый медведь, pixabay.com

Прокуратура Ульяновской области проводит проверку после смерти трехлетнего ребенка, который умер во время игры в прятки. Об этом в понедельник ТАСС сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима.

Ночью 5 января в квартире одного из домов по улице Отрадная было найдено тело маленького мальчика. Родители впоследствии рассказали, что играли с сыном в прятки. В какой-то момент он ушел в свою комнату и в течение получаса не реагировал на их призывы.

Позже выяснилось, что ребенок спрятался в кровати-трансформере и, вероятно, скончался из-за недостатка кислорода. 

 
ЕТ

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