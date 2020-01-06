В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки с родителями

Прокуратура Ульяновской области проводит проверку после смерти трехлетнего ребенка, который умер во время игры в прятки. Об этом в понедельник ТАСС сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима.

Ночью 5 января в квартире одного из домов по улице Отрадная было найдено тело маленького мальчика. Родители впоследствии рассказали, что играли с сыном в прятки. В какой-то момент он ушел в свою комнату и в течение получаса не реагировал на их призывы.

Позже выяснилось, что ребенок спрятался в кровати-трансформере и, вероятно, скончался из-за недостатка кислорода.